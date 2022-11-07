7 Güzel Adam’ın bilinmeyen yazarı Ali Kutlay…

Yazar Ali Kutlay’ın hayatına ve eserlerine dair bilinmesi gerekenler ilk kez TRT Haber’de.

Yazar Rasim Özdenören, Ali Kutlay’ın vefatından sonra “Müessif bir yitim: Ali Kutlay” demişti…

7 Güzel Adam’la beraber “Hamle” dergisini çıkardı

Edebiyata hayatı boyunca çok düşkün olan Kutlay, Kahramanmaraş Lisesi’ndeki eğitimi süresince Yedi Güzel Adam olarak anılan sınıf arkadaşlarıyla birlikte Hamle dergisini çıkardı.

Ayrıca Edik, Başkent Ankara, Türk Sanatı, Arayış, Varlık dergileri ile Demokrasiye Hizmet ve Gençlik gazetelerinde 1956-1961 yılları arasında yazdı, Yeni İstiklal’de ise bir yazısı 1965 yılında kendisinden habersiz gönderilerek yayınlandı.

Merhum Yazar, Rasim Özdenören, Kutlay için “Ali Kutlay, benim öykü yazmama vesile olan arkadaşımdı.” diyor.

7 Güzel Adam'ın Ali Kutlay'ının fotoğrafını daha önce görmüş müydünüz?

Ali Kutlay, 7 Güzel Adam’ın içinde en az bilineni ve hakkında bilgiler çok kısıtlı. Siz bu Güzel Adam’ı arattığınızda bir fotoğrafını dahi hiçbir sitede göremiyorsunuz.

Zarifoğlu, Bayazıt, Özdenören kardeşler, Pakdil ve İnan'ın arkadaşı olan Kutlay'ın fotoğrafı ilk kez TRT Haber'de, işte o fotoğraflar…

[Yazar Ali Kutlay. | Fotoğraf: Prof. Dr. Evren Kutlay]

Öykü yazmaya 16 yaşında başlayıp 18’inde bırakan Ali Kutlay’ın basılmış bir eseri bulunmuyor, ancak...

Ali Kutlay’ın kızı Prof. Dr. Evren Kutlay’ın TRT Haber’e verdiği bilgiye göre, Ali Kutlay’a ait bir eser önümüzdeki aylarda basılacak.

Rasim Özdenören'in son çalışması

Ali Kutlay’a ait bu eser, 7 Güzel Adam’ın son temsilcisi olan ve Temmuz ayında hayatını kaybeden Rasim Özdenören’in son çalışması…

Sayın Özdenören vefat etmeden önce kitabın kapak resmine kendisi karar vermiş ve bu eserle bizzat ilgilenmiş.

“Değişime etki eden, çağların değiştirdiği toplumlardır”

İşte o kitaptan sizler için bir kesit…

“Güzellik olgusu madde ve biçimde var olan bir olgu değildir. Tersine bunların dışındadır. ‘Güzel’i her çağda ve her yerde, o çağın ve yerin toplumu yaratır ve yaşatır. Değişime etki eden, çağların değiştirdiği toplumlardır.”

Ali Kutlay, kızlarına zaman zaman yazılar ve şiirler yazarmış. Vefatından önceki yakın yıllarda kızlarına yazdığı bir E-Posta’yı kızı bizimle paylaştı…

1940’ta doğdu, hukuk ve sosyoloji mezunu

Gelin Ali Kutlay'ın hayatına yakından bakalım...

7 Güzel Adam’ın Ali Kutlay’ı 15 Haziran 1940’ta doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini sürdürdü.

[Çizim: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu Çoban]

Ali Kutlay, Hukuk Fakültesi son sınıfından itibaren ve mezuniyetinin ardından, yaklaşık 10 yıl Almanya ve İsviçre’de yaşadı, bu süreçte İsviçre kökenli bir firmanın üst yönetim kadrosunda görev yaptı.

Firmanın Türkiye faaliyetlerine girişi üzere 1970 yılında idari ekibiyle birlikte Türkiye’de kurulumunda yer aldı ve yöneticilik görevine ülkesinde devam etti.

[Yazar Ali Kutlay. | Fotoğraf: Prof. Dr. Evren Kutlay]

1974 yılında eczacı Gonca Hanım’la evlendi. Emekliliğinin ardından bir müddet Hukuk Danışmanlığı yapan Kutlay, 3 kız çocuğu babası.

Ali Kutlay 7 Kasım 2008’de hayatını kaybetti.