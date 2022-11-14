Yarın açılışı yapılacak törende Altan Erkekli ve Veysel Diker'in rol aldığı "Şifa Niyetine" oyunu sahnelenecek. Açılışın ardından film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek festival, ödül töreninde Grup İmera'nın vereceği konserle sona erecek.

Bu yıl 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 30 film "Jüri Özel Ödülü" ve "İbrahim Hakkı Özel Ödülü" için de yarışacak.

Başkanlığını yapımcı Mehmet Canpolat'ın üstlendiği jüride yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor.

Başvuruların 30 Ekim'de tamamlandığı 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül takdim edilecek.

Festivalde "Tevfik İleri Belgeseli" izleyiciyle buluşacak

Festivaldeki söyleşide yer alacak isimler arasında oyuncu Boğaç Aksoy, Nazlı Tosunoğlu, Mahmut Cevher, Melih Özkaya ve Burak Sarımola yer alıyor. Festivalde ayrıca 17 Kasım'da "Ustaların Buluşması" programına yönetmen Nazif Tunç ile Ahmet Edebali konuk olacak.

Festivalin üçüncü gününde çekimleri yakın zamanda biten "Tevfik İleri Belgeseli" izleyiciyle buluşacak. Belgeselde Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan, 60 darbesinde Kayseri Cezaevi'ne konulan ve kötü cezaevi koşulları içinde hayatını kaybeden Tevfik İleri'nin hayatı anlatılıyor.

"5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreni ve kapanış programı, 18 Kasım'da Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Siirt Valiliğinin himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin desteklediği festivalin onursal başkanlığını Prof. Dr. Yasin Aktay, festival direktörlüğünü ise akademisyen ve yönetmen Ahmet Bikiç yapıyor.

Festivalle ilgili tüm gelişmelere "www.siirtkisafilmfestivali.com" adresinden erişilebilir.