Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği Görevlisi Bilal Mente, Nemrut Dağı'nın, yabancı turist ziyaretçi sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Dağın günlük bin kişiye yakın ziyaretçi ağırladığını aktaran Mente, "30 yıl önce ellerinde kitaplar ile Nemrut Dağı hakkında okuyarak devasa heykelleri inceleyen ziyaretçilerin yerine şimdi internet ortamında bilgi edinen ve gelip burada fotoğraf çeken bir nesil var" dedi.

Adıyaman Üniversitesi'nde okuyan Ayşegül Demir arkadaşlarıyla Nemrut Dağı'na güneşin batışını izlemeye ve eşsiz güzellikleri incelemeye geldiğini belirterek, herkesin mutlaka Nemrut'a gelmesini tavsiye etti.

İzmir'den gelen Burcu Gültekin de gün batımını izlemek için Nemrut'a geldiğini, burada çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçilere rastladıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımız ile Nemrut Dağı'nı görmek için uzun yol yaptık, fakat değdi. Çok mutlu oldum, tekrar geleceğim" diye konuştu.