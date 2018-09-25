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25. Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülleri sahiplerini buldu

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde, yönetmen Şerif Gören'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a "Onur Ödülleri" verildi.

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25. Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Film Festivali'nin gala gecesinde sinema dünyasından ünlü isimler biraraya geldi.

Gecenin sunumunu Oktay Kaynarca ile Nefise Karatay yaptı.

Gecede Onur Ödülleri ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahiplerini buldu.

Yaşam boyu başarı ödülü Yönetmen Şerif Gören'e takdim edildi.

Bu yıl Onur Ödüllerine Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan layık görüldü.

Cüneyt Arkın adına ödülü eşi Betül Cüreklibatur ve oğlu Murat Arkın aldı.

22 Eylül'de başlayan festival 30 Eylül'e kadar sinema tutkunlarıyla buluşacak.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Adana Uluslararası Film Festivali
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