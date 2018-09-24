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Birlik ve beraberlik mesajı vermek için halay ile Türkiye haritası oluşturdular

Şırnak Uludere'ye bağlı Gülyazı Köyü'nde yapılan aşiret düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Davetliler halay çekerken Türkiye haritası oluşturdu.

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Şırnak Gülyazı Köyü'nde yaşayan Erol Yakut ile Adana'dan Esra Kızılkaya, dünyaevine girdi.

Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılan davetliler, müzik eşliğinde oynayıp halay çekerken düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aşiret lideri ve damadın amcası, korucu başı Mesut Güney, düğün öncesi Türkiye haritası şeklinde çizdiği alana davetlileri çağırdı.

Davetliler, burada halay çekerken Türkiye haritası oluşturdu. Gece geç saatlere kadar süren düğünde davetliler, düğün ve kutlamalarda silah sıkılmasına karşı mesaj vermek için meşale yaktı.

"Birlik ve beraberlik mesajı verdik"

Sınırın sıfır noktasından bütün Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini belirten Mesut Güney, "Çok zor bir dönemden geçen ülkemizin birliğe, beraberliğe, seferberliğe ihtiyacının olduğunu göstermek istedik. Rabbim, bu güzel memleketi korusun, birliğimizi, kardeşliğimizi, vatanımızı ve bayrağımızı korusun" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: uludere, türkiye haritası, şırnak, gülyazı köyü, aşiret düğünü
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