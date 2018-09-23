25. Uluslararası Adana Film Festivali başladı

25. Uluslararası Adana Film Festivali Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle başladı.

"Adana'da sinemayla dolu günler geçecek"

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, 22-30 Eylül tarihlerindeki festival kapsamında Adana'da 900 konuk ağırlayacaklarını söyledi.

"Adana'da sinemayla dolu günler geçecek. Tam bir sinema şöleni bizi bekliyor. Adana Film Festivali'nde şimdiye kadar ödül almış en iyi filmleri toparladık. En iyi film ödülünü almış filmleri yeniden Adana seyircisiyle buluşturuyoruz. Bu filmleri kaçırmış olanlar bir başka yerde bulamayacaklardır."

25. Yıl Festival Tarihi sergisi

Sanatçı Levent Özdilek de, Türkiye'de film festivallerinin farklı bakış açılarıyla yapılmaya başlandığını belirtti.

Adana Film Festivali'nin ulusal sinemaya değer verdiğine dikkat çeken Özdilek, "Hem ulusal hem de uluslararası bir festival. Bence festival çok güzel gidiyor ve çok güzel gelişiyor. Her zaman Adana Film Festivali'nin içindeyiz" dedi.

Etkinlikler kapsamında, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde "25. Yıl Festival Tarihi" sergisi açıldı.

Festival

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film jüri önüne çıkacak.

Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise, festival sırasında çekilecek filmler yarışacak.

Festivalde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" yönetmen Şerif Gören'e, "Onur Ödülleri" ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a takdim edilecek.

Kaynak: AA