Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'da, Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni ziyaret etti.

"Göbeklitepe Türkiye turizmine önemli katkı sunacak"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bir süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde incelemeler yaptı.

Ersoy, burada Kazı Başkanı Celal Uludağ ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin önemine dikkat çekerek, buranın Türkiye'nin turizmine önemli katkı sunacağına inandığını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, alanda kazı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak öne çıkıyor. Buradaki kazı çalışmaları uzun yıllar devam edecek. Şu anda koruma amaçlı çalışmalar yapılıyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor" dedi.

"Turist çeken bir nokta olacak"

Turizm anlamında Diyarbakır merkezli dörtlü bölge oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bunlardan ikincisi Mardin, üçüncüsü Şanlıurfa ve dördüncüsü Gaziantep olacak. Bu dörtlü mekanizma içerisinde yeni bir turizm tanıtım ve yatırım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile burada yeni bir turizm hareketliliği başlayacağını düşünüyoruz. Turizm yatırımcılarının dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Biz zaten yapılan yatırımlara Bakanlık olarak öncü olacağız. Geleceği çok açık bir bölge olarak görüyoruz. Çok büyük bir cazibe merkezi Urfa, sadece bu cazibe merkezlerini parlatmak bizim görevimiz. Bu en kolay kısmı, bunu zaten yapacağız. Rahat olun, burası çok yakın bir gelecekte çok ciddi turist çeken bir nokta olacak."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, Bakan Ersoy'u kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Göbeklitepe sayesinde Şanlıurfa ve ülke turizminin daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA