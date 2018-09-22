Tayland'da kubbesi bulunmayan cami: "Krue Se"

Tayland'da Patani kentindeki Müslümanlar, 400 yıldır kubbesi bulunmayan Krue Se Camii'inde ibadet ediyor.

Cami, ülkenin Malezya sınırındaki Müslüman yoğunluklu şehirlerinden Patani'nin merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yapımına 1583 yılında başlanmasına rağmen zamanın Patani Sultanı Naresuan'ın erkek kardeşi ile yaşadığı iktidar mücadelesi dolayısıyla caminin inşa sürecinin tamamlanamadığı belirtiliyor.

Birçok ülkeden turist ağırlıyor

Restore edilmiş bugünkü görünümüne 18. yüzyılda kavuşan yapı, hem Ortadoğu hem de Avrupa mimarisini buluşturuyor.

Günde 5 vakit ibadete açık 400 yıllık cami de abdesthane de bulunuyor.

Bahçesinde palmiye ağaçları ve geniş avlusunda henüz bitirilememiş kolon temelleri bulunan Krue Se Camii, Tayland'ın güney bölgesinde görülecek gözde tarihi mekanlardan biri.

Coğrafi olarak yakın olduğu Malezya'da "Masjid Kerisek" diye bilinen dört asırlık cami bu ülkeden çok turist ağırlıyor.

Ülkenin eski ahşap camisi "Taloh Manoh"

Ülkenin Müslüman yoğunluklu bir diğer güney şehri Narathiwat'ta "300 yıl" ya da Taloh Manoh ismiyle bilinen cami Tayland'ın en eski ahşap camisi.

Manastır benzeri bir çatısı olan caminin inşasında Müslümanların ve Budistlerin beraber uyum içinde çalıştıkları rivayet edilirken, yapı 1634 yılına ve Patani Krallığı'na dayanıyor.

Siyam Krallığı ile Patani Krallığı arasındaki savaşta Patanili genç bir Müslüman kadının "Kasabanın Kur'an-ı Kerim"i ile savaştan kaçarken bir vadiye düşmesi ve bölge halkı tarafından elinde Kur'an-ı Kerim'le burada bulunması üzerine vadiye cami yapma kararı alındığı belirtiliyor.

Söz konusu el yazması Kur'an-ı Kerim ve yapının inşa planı camide muhafaza edilerek günümüze taşınmış.

İç ahşap iskeletindeki tahta merdivenle çatısına tırmanıldığında seyir zevki çıkarılabilecek camideki el nakışı Ayet-el Kürsi ise turistlerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: AA