Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 10.07.2025 13:24

2025'in ilk 6 ayında usta sanatçıların vedası sevenlerini üzdü

Bu yılın ilk 6 ayında, kültür, sanat ve edebiyat dünyasından Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, İlhan Şeşen, Filiz Akın, Volkan Konak, Hasan Çelebi ve Osman Sınav gibi ülke çapında tanınan pek çok önemli isim hayatını kaybetti.

2025'in ilk 6 ayında usta sanatçıların vedası sevenlerini üzdü

Karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle 2 Ocak'ta vefat eden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, vefatına dek yaklaşık olarak 50 şarkı besteleyerek 1975'ten 1980'e kadar, 1977 hariç, her yıl "Altın Plak" ödülüne, 1992-2015'te ise arabesk dalında çeşitli ödüllere layık görüldü. "Bana Sor", "Hatıran Yeter", "İçim Yanar", "Sabahçı Kahvesi" ve "Huzurum Kalmadı", en çok dinlenen şarkıları oldu.

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta 76 yaşında vefat etti. "Destan Gönüller" adlı ilk romanı 1973'te yayınlanan İleri, 1975'te yayınlanan "Dostlukların Son Günü" ile Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı.

Seslendirme sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusu Bedia Ener, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti. 17 yaşında ses sanatçılığına başlayan Ener, "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Neyyir" karakteriyle tanındı.

Ana haber sunucusu olarak ekranlarda tanınan gazeteci ve seslendirme sanatçısı Deniz Arman, 24 Ocak'ta tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Arman, ayrıca Show TV, Kanal D, BJK TV gibi kanallarda sunuculuk yaptı.

Usta yönetmen Osman Sınav hayata veda etti

"Barni Moloztaş" ve "Şirin Baba" seslendirmeleriyle bilinen tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Altekin, 2008'de "Bana Bir Picasso Gerek" ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ve Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe), 15 Şubat'ta bağırsak kanseri nedeniyle Antalya'da hayata gözlerini yumdu.

Sultanahmet Camisi ve Hırka-i Şerif Camisi kubbelerinin hattatı Hasan Çelebi, 24 Şubat'ta vefat etti. Çelebi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanı alırken, 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2024'te ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" besteleriyle çokça dinlenen usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetti.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi

"Kardeş Payı" adlı televizyon dizisindeki "Büyük Hilmi" karakterleriyle hatırlanan ekranların sevilen yüzü Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi. Yurtsever, aralarında "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat"ın da olduğu çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata veda etti. Osman Sınav, hayata geçirdiği "Süper Baba", "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla Türk halkının gönlünde taht kurdu.

Farklı kanallarda çeşitli projelere imza atan Sınav, 1999, 2001 ve 2018'de Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen", 2017'de ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Filiz Akın, 82 yaşında vefat etti

Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında vefat etti. İlk olarak 1962'de "Artist" dergisine gönderdiği fotoğrafla bir yarışma kazanan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" adlı filmin kadrosuna dahil oldu ve sinema alanındaki ilerleyişi başladı.

Akın, ilk ödülünü 1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında alırken, Akın'a yaşamı boyunca farklı festivallerden 27 ödül takdim edildi.

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. En çok dinlenen şarkıları arasında "Aleni Aleni", "Mimoza Çiçeği", "Ömrüm", "Yarim Yarim" ve "Cerrahpaşa" yer alan usta sanatçı, Altın Kelebek Ödülleri'nde üç defa "En iyi Halk Müziği Erkek Solist" seçildi.

İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti

"Young Indiana Jones" filminde Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi. "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Levendoğlu, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü", Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde ise "Onur Ödülü" aldı.

"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle vefat etti.

Müzisyen, söz yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen ise 26 Mayıs'ta vefat etti. "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarılınca Sana" şarkılarıyla tanınan Şeşen, "Aliye", "Gönülçelen" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinde rol aldı.

ETİKETLER
Sanatçı
Sıradaki Haber
Van’da bir ilk: Sanatseverler Kültür Yolu Festivali’nde Picasso ile buluşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi pazar günü yapılacak
14:05
Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz
14:12
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
13:36
Kuzey Kore'den kaçan kişi, ülkenin lideri Kim'e dava açıyor
13:32
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı
13:30
Bakan Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılını kutladı
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ