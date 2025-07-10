2025'in ilk 6 ayında usta sanatçıların vedası sevenlerini üzdü

Karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle 2 Ocak'ta vefat eden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, vefatına dek yaklaşık olarak 50 şarkı besteleyerek 1975'ten 1980'e kadar, 1977 hariç, her yıl "Altın Plak" ödülüne, 1992-2015'te ise arabesk dalında çeşitli ödüllere layık görüldü. "Bana Sor", "Hatıran Yeter", "İçim Yanar", "Sabahçı Kahvesi" ve "Huzurum Kalmadı", en çok dinlenen şarkıları oldu.

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta 76 yaşında vefat etti. "Destan Gönüller" adlı ilk romanı 1973'te yayınlanan İleri, 1975'te yayınlanan "Dostlukların Son Günü" ile Sait Faik Öykü Ödülü'nü kazandı.

Seslendirme sanatçısı, tiyatro ve dizi oyuncusu Bedia Ener, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti. 17 yaşında ses sanatçılığına başlayan Ener, "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Neyyir" karakteriyle tanındı.

Ana haber sunucusu olarak ekranlarda tanınan gazeteci ve seslendirme sanatçısı Deniz Arman, 24 Ocak'ta tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Arman, ayrıca Show TV, Kanal D, BJK TV gibi kanallarda sunuculuk yaptı.

Usta yönetmen Osman Sınav hayata veda etti

"Barni Moloztaş" ve "Şirin Baba" seslendirmeleriyle bilinen tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Altekin, 2008'de "Bana Bir Picasso Gerek" ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ve Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe), 15 Şubat'ta bağırsak kanseri nedeniyle Antalya'da hayata gözlerini yumdu.

Sultanahmet Camisi ve Hırka-i Şerif Camisi kubbelerinin hattatı Hasan Çelebi, 24 Şubat'ta vefat etti. Çelebi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanı alırken, 2011'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2024'te ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" besteleriyle çokça dinlenen usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta hayatını kaybetti.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi

"Kardeş Payı" adlı televizyon dizisindeki "Büyük Hilmi" karakterleriyle hatırlanan ekranların sevilen yüzü Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta yaşamını yitirdi. Yurtsever, aralarında "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat"ın da olduğu çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayata veda etti. Osman Sınav, hayata geçirdiği "Süper Baba", "Deli Yürek", "Kurtlar Vadisi", "Acı Hayat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi yapımlarla Türk halkının gönlünde taht kurdu.

Farklı kanallarda çeşitli projelere imza atan Sınav, 1999, 2001 ve 2018'de Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen", 2017'de ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Filiz Akın, 82 yaşında vefat etti

Yeşilçam efsanelerinden Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında vefat etti. İlk olarak 1962'de "Artist" dergisine gönderdiği fotoğrafla bir yarışma kazanan Akın, aynı yıl "Akasyalar Açarken" adlı filmin kadrosuna dahil oldu ve sinema alanındaki ilerleyişi başladı.

Akın, ilk ödülünü 1971'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında alırken, Akın'a yaşamı boyunca farklı festivallerden 27 ödül takdim edildi.

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. En çok dinlenen şarkıları arasında "Aleni Aleni", "Mimoza Çiçeği", "Ömrüm", "Yarim Yarim" ve "Cerrahpaşa" yer alan usta sanatçı, Altın Kelebek Ödülleri'nde üç defa "En iyi Halk Müziği Erkek Solist" seçildi.

İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti

"Young Indiana Jones" filminde Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi. "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Levendoğlu, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü", Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde ise "Onur Ödülü" aldı.

"Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle vefat etti.

Müzisyen, söz yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen ise 26 Mayıs'ta vefat etti. "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarılınca Sana" şarkılarıyla tanınan Şeşen, "Aliye", "Gönülçelen" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinde rol aldı.