Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, Frig döneminden kalma eşi benzeri olmayan 3 oyuncağın, Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.

Metin Türktüzün, Frig oyuncaklarının Simav ilçesinde 1976 yılında vatandaşlarca bulunup müzeye teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müzemizde sergilenen bu oyuncaklar, Kütahya'nın Simav ilçesinde bulundu. Yapılan incelemede ise bu oyuncakların Frig uygarlığına ait olduğu belirlendi. Frigler, çocuklarının oynaması için kuş figürlerinden ve pişirilmiş topraktan tekerlekli oyuncaklar yapmış. Bunlar aynı zamanda iple çekilebilen oyuncaklardan. Bölgemizde Friglere ait eserler çok fazla çıkmamış. Müzemizde sergilenen Frig dönemine ait eserler, ünik (eşi, benzeri olmayan) eserlerdir. Bu oyuncaklar 2 bin 700 yıl öncesine ait nadide tarihi eserlerdendir."

"Yaşam alanları günümüze kadar ulaştı"

Türktüzün, Friglerden kalma kaya yerleşimleri ve anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacalarının günümüze kadar ulaştığını aktararak, "Ovacık'taki Deliktaş ve Penteser kaleleri ile Fındık köyündeki kale, savunma amaçlı olup Deliktaş kalesinde girişten sonra koridorlardan geçerek, katlardan aşağı inilebilmekte ve odalardan birbirlerine geçilebilmektedir" dedi.

Kütahya Müze Müdürü Türktüzün, Frig Vadisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillendiğini de vurguladı.

Kaynak: AA