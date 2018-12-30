Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından şehre kazandırılan Kayseri Bilim Merkezini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile gezdi.

Günaydın ve Çelik, daha sonra Bilim Merkezinde 7,5 milyon yıllık fosiller için oluşturulan laboratuvarı ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, 4 ay önce kazı çalışmalarına başladıklarını belirterek, bu önemli buluntuların teşhiriyle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"Zenginlikler şehri"

Vali Günaydın, bu önemli eserleri turizme kazandırmak gerektiğini vurgulayarak, "İlimize daha çok turistin gelmesi için fosil müzesi, ticaret müzesi gibi müzeler açmamız lazım. Bu konuda belediyemizin çalışmaları da var. Bu çalışmalara büyük katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Çelik de Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu ifade ederek, 7,5 milyon yıllık fosillerin de bu zenginliklerin örneği olduğunu dile getirdi.

Eskiye dair izlerin ortaya çıkarılmasının önemine vurgu yapan Çelik, şunları anlattı:

"Kültepe'de 6 bin yıl öncesine ait objeler çıkarıyoruz. Yamula Barajı kenarında Taşhan bölgesinde de 7-7,5 milyon yıl eskiye dair yaşam izlerini ortaya çıkardık. Dünyada eşi benzeri olmayan, günümüz fillerinin atası sayılabilecek bir file ait alt çene dişlerinin örneği yok. Bunun dışında farklı objeler de çıkarılıyor. Şehrimize değer katan buluntuları inşallah kısa süre içinde sergilemeye başlayacağız."

Kaynak: AA