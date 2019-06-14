Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazma Eserler Koleksiyonu'ndaki binlerce yazma eser, Nisan'da erişime açıldı.

Eserler, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait. Çoğu Arapça, Osmanlıca ve Farsça dillerinde yazılan eserlerin içerisinde cüzleriyle beraber 2 bin kadar Kur'an-ı Kerim mevcut.

Koleksiyonda Temel İslam Bilimleri ağırlıklı olmak üzere edebiyat, tarih, tıp, astronomi alanları içeren 7 bin 200 cilt (risaleli 19 bin 500 adet) eser bulunuyor.

Yazma Eserler Koleksiyonu'nda Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Kur’an-ı Kerimler yer alıyor. Osmanlı döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler de koleksiyonda bulunan eserler arasında.

Hiçbir yerde olmayan nadide eserler

Koleksiyonda başka yerde bulunmayan eserler de mevcut. Bunlardan biri parşömen üzerine kufi hatla yazılmış 10. yüzyıla ait Kur'an- Kerim. Yazma eserlerin bazıları ise şöyle:

- Ya’kûb b. Sûcî b. A’mâş b. İdrîs tarafından kaleme alınan ve hiçbir kütüphanede bulunmayan “Meşâriku’l-İhtisâs” adlı hadis alanında yazılmış eser.

- Muhyî el-Tokâdî’nin “Bustânü’l-müslimîn” adlı eserinin bilinen tek nüshası.

- “el-Burhâniyye fi’l-ferâiz” adlı İslam Hukuku alanında yazılmış eser.

- Türk Edebiyatı alanında yazılmış ve ilk defa rastlanılmış “İrşâdü’l-me’âd” adlı eser.

- Ebû Sa’îd el-Hasan tarafından yazılmış “el-Hadâ’ik li-ehli’l-hakâ’ik” adlı tasavvuf alanında yazılmış eser.

- “Usûl-i Hâl” adlı astronomi alanında bir eser.

- Türkiye kütüphanelerinde çok nadir bulunan hadis alanında yazılmış, “Suhbetü’l-gâye” adlı eser.

Araştırmacılar eserlerden faydalanabiliyor

Yazma eserlere erişimde ise herhangi bir kısıtlama yok. Diyanet Kütüphanesi internet sitesi üzerinden https://kutuphane.diyanet.gov.tr/ yazma eserlerin dijital kayıtlarına ulaşmak mümkün.

"https://kutuphane.diyanet.gov.tr/YazmaEserSearch.aspx" web sayfasında sisteme üye olan ve yazma eserlerden faydalanma kurallarını yerine getiren yerli yabancı her araştırmacı eserlerden yararlanabiliyor.

Yazma eserlerin sistem üzerinde açık erişime açıldığı tarih itibarıyla sisteme 900 kişi üye kaydı yaptırdı. Bunun dışında şahsen başvuru yapan araştırmacılara da eser ve katalog erişimi konusunda yardımcı olunuyor.

Eserler nasıl muhafaza ediliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Kütüphane Koordinatörü Nurettin Midilli, kütüphanedeki eserlerin yüksek güvenlikli, göz taramasıyla girilen özel bir bölümde korunduğunu söylüyor.

"Yüksek korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arınmış iklimlendirme cihazlarının olduğu özel bir bölümde muhafaza ediliyor. Ayrıca, kütüphane bünyesinde restorasyon ve konservasyon bölümü bulunuyor."

Midilli, eserlerin dijitale aktarma sürecinin ise devam ettiğini anlatıyor.

Kütüphaneye eser bağışı yapıldıkça dijitalleştirme işlemleri de sürüyor.

Haber: Gülçin Sakarya