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Kültür-Sanat
AA 03.05.2023 13:19

1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi Doğu Roma'nın en önemli yapılarından

Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Doğu Roma'nın en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları, Saraçhane'deki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor.

1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi Doğu Roma'nın en önemli yapılarından
[Fotograf: AA]

Kilisenin yer altında kalan kısımlarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığınca kazı yapılıyor.Alanda çalışmalarını yürüten kazı ekibinin ulaştığı bulgular, İstanbul Arkeoloji Müzesinin envanterine giriyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, Saraçhane'deki kazı alanında kilisenin içinde bulunduğu alanın İstanbul'un en önemli arkeolojik kalıntılarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra döneminin en büyük ve önemli yapısı

Aziz Polieuktos'un, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra döneminin en büyük ve önemli yapısı olduğuna çeken Asal, kilisenin Doğu Roma Prensesi Anicia Juliana tarafından yaptırıldığını söyledi.

Kilisenin, prenses Anicia Juliana tarafından kendisinden sonra iktidara gelen İmparator Justinianus ve hanedan mensubu olmayan eşi Theodora'ya karşı güç gösterisi amacıyla 524-527 yıllarında yaptırıldığını anlatan Asal, kilisenin çok önemli süslemeleri ve mimari yapısı bulunduğunu dile getirdi.

İlk arkeolojik kazıları 1960'lı yıllarda yapıldı

Kilisenin ilk arkeolojik kazılarının 1960-1967'de İngiliz sanat tarihçisi Prof. Dr. Martin Harrison ve arkeolog Nezih Fıratlı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Asal, kilisenin gün yüzüne çıkan alanının büyük bir kısmının o dönemde ortaya çıkarıldığını anlattı.

Bölge Koruma Kuruluna burayı "arkeopark" alanı haline getirmek ve ziyarete açmak amacıyla proje getirildiğini söyleyen Asal, bunun üzerine alanda temizlik, restorasyon ve teşhir çalışmalarının planlandığını ifade etti.

"Roma dönemine ait heykel bulundu"

Eserin dönemin sosyal yapısına dair izler taşıdığının altını çizen Asal, kolları, bacakları ve başı eksik olan bir erkek bedeni heykeli olan eserin tek omzu çıplak ve üzerinde "toga" olarak adlandırılan bir giysi olduğunu ifade etti.

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