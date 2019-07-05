TRT, Türk sinemasını uluslararası platforma taşıyabilmek için "12 Punto TRT Senaryo Günleri" adıyla büyük bir organizasyona daha imza attı.

119 proje için başvuru yapıldı. Projeler önce alanında uzman Türk sinemacılar tarafından incelendi. 12 proje de finale kaldı.

Projenin amacı, Türk sinemasının dünya pazarında hak ettiği yeri bulması. Bu nedenle finale kalan 12 senaryo dünyaca tanınmış sinemacılar tarafından değerlendirilecek. Türkiye'ye gelen ünlü isimler projeleri yerinde inceleyecek.

Amerikan Sinema Akademisi Başkanı Bailey de jüride

TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, "Jüri başkanımız, OSCAR ödüllerini veren Akademi'nin Başkanı John Bailey, diğer bir jüri üyemiz Saraybosna Film Festivali Direktörü Amra Bakšić Čamo, diğer bir jüri üyemiz ise dünyüdüki en prestijli satış ajanslarından birinin alım direktörü Marie-Pierre Valle." dedi.

Nitelikli senaryo ve filmlerin üretilebilmesi için TRT, geniş imkanlar sunuyor.

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, "Bir iyi eserin ne olduğu kişiden kişiye değişebilir ama hem Türk sinemasının paydaşları hem de uluslararası sinemanın paydaşları tarafından seçileceği için en iyiye yakın işler seçilecektir." diye konuştu.

Uluslararası jürinin değerlendirilmesinin ardından TRT, 4 projeye ortak olacak. 4 projenin de gösterim hakkını TRT alacak.

Kaynak: TRT Haber