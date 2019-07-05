Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek'in girişimiyle 2007'de kazı çalışmaları başladı. Kazıların bu yılki bölümüne, üniversite öğrencileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de katılıyor.

Direkli Mağarası'nda 12 yıldır arkeolojik kazılara devam ettiklerini anlatan Erek, yaptıkları bilimsel çalışmaların yıl boyunca üniversitelerin laboratuvarlarında sürdüğünü belirtti.

Kazılarda çıkan kalıntıların, özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünde incelemesinin sürdüğünü anlatan Erek, "2015'te çıkan bir mezar direğimizin üzerindeki çalışmalarımızın sonucunda çıkan hayvan kemiklerinin antik DNA'sında, Yakın Doğu, Orta Anadolu ve Kafkaslar gibi benzerliklerin karşılaştırılması söz konusu olabilecek" dedi.

Birçok yeni bulguya ulaşıldı

Cevdet Merih Erek, yıllar süren kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli bilimsel bulguların tespit edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle geçen yıl tespit edilen Kafkas kökenli bir geyik türünün bölgede avlanarak Direkli Mağarası'nda yenmiş olması ya da yiyecek olarak tüketilmiş olması bölgeler arasındaki karşılaştırma açısından, insan hareketliliği açısından önemli bir göstergeydi. Geçen seneki bulgular üzerinde bu yılki kazılarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle yuvarlak taş yapılar içerisinde ele geçirilen hayvan kemiklerinin, ayı ve sansar kafatası dışında hiçbir vücut üyesi olmaması burada özellikli tinsel anlamda bir yapılanmaya başlanıldığını gösteriyor."

Kaynak: AA