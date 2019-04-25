86 belgesel filmin yer alacağı gösterimler İstanbul'un 9 ayrı noktasında 30 Nisan'a kadar sürecek. 3 ayrı kategorideki belgesel yarışmasının ödül töreni ise 29 Nisan'da yapılacak.

TRT Uluslararası Belgesel Günleri İstanbul'da "İmroz Baskını-Osmanlı'nın Son Deniz Savaşı" ile başladı. Belgeselin ustaları ve amatörleri etkinliklerle bir araya geliyor.

11. TRT Uluslararası Belgesel Günleri başladı. Dünyanın dört bir yanından belgeselcileri bir araya getiren festivalin detaylarını TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli @trthaber'e anlattı.https://t.co/d34NUFzUY2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2019

Belgesel günleri sürerken, dışarıda da keyifli anlar yaşandı. TRT Radyo sanatçılarının verdiği konser beğeniyle izlendi.

2009 yılında ilk olarak ulusal çapta düzenlenen, 2010’da uluslararası kategorinin eklendiği ve 40 ülkeden 232 filmin başvurduğu Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerine, geçen yıl 79 ülkeden 624 belgesel film katılmıştı.

11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri, bu yıl TRT Belgesel Akademisini de içine alarak farklı paydaşlarla uluslararası ölçekte daha vizyoner bir festival olma yolunda ilerliyor. Festival, etkinliklerini çeşitlendirerek yarışmalar, özel seçkiler, sunumlar, atölye çalışmaları ile ulusal ve uluslararası platformda dünyanın saygın festivalleri arasında yer alıyor.

Gösterim programı ve ayrıntılı bilginin "www.trtbelgesel.com" adresinde yer aldığı Belgesel Günleri, kazananların açıklanacağı 29 Nisan'daki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: TRT Haber