TRT’nin dünyaca ünlü dizisi Diriliş Ertuğrul yalnızca konusuyla değil müziği ile de gönüllerde taht kurdu.

Kemanıyla dizi müziğini çalıp internette paylaşan Meksikalı oyuncu Lubella Gauna davetli olarak 10 bin kilometre öteden Türkiye’ye geldi.

Diziyle ilgili açıklama yapan Gauna, "En başta arkadaşlarımın tavsiyesiyle baktım. internetteki bir dizi içeriği programına düştü, oradan hemen izlemeye başladım." dedi.

Türkiye hakkında Diriliş Ertuğrul’a kadar hiçbir bilgisi olmayan genç müzisyen, Türk kültürünü araştırmaya başladı.

TRT’den yardım istedi, Türkiye’ye davet edildi

Diziyi izlediğinde kültürü, değerleri, insanların hiçbir zaman inançlarını yitirmemelerini, dinlerine duydukları bağlılıkları, umutsuz olmamaları ve her zaman mücadele etmelerinin kendisini etkilediğini söyleyen Gauna, dizeye olan ilgisini sanatına da aktararak, dizinin tema müziğini kemanla çalmaya başladı.

İnternete dizinin tema müziğini çaldığı videosunu yükleyince telif haklarıyla karşı karşıya kalan Gauna, TRT’den yardım istedi. Genç müzisyenin çağrısına kulak veren yapım ekibi, diziye olan merakı nedeniyle onu Türkiye’ye davet etti.

Davet üzerine Türkiye’ye gelen Lubella Gauna, dizi setinde kemanıyla bir klip çekme imkanına da kavuştu.

“Türk insanları çok iyi”

Gauna, "Türklerin kültürleri ve dinlerine bağlılığı, Meksika kültürüyle çok benzer. Ben de kendimi onlara çok yakın hissediyorum. Türk insanları çok iyi." dedi.

Türkiye’ye ailesi ile birlikte gelmek istediğini ifade eden Gauna, hem Türkçe’yi hem de başka şarkıları öğrenmeyi hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber