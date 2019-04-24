Bitlis Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan karekod okuma uygulaması hayata geçirildi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti'ne sistem yerleştirildi

Bu kapsamda "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kitabeleri okunan mezar taşları ile Emir Bayındır Kümbeti'ne sistem yerleştirildi.

İlçedeki diğer kümbet, kale, cami, hamam ve tarihi yapılarda da uygulanacak "karekod" uygulamasıyla akıllı telefon aracılığıyla Türkçe ve İngilizce yazılı ve görüntülü olarak eser hakkında bilgilere ulaşılabilecek.

Eser hakkında hem Türkçe hem de İngilizce bilgi alınabilecek

Çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin turizmde ciddi anlamda mesafe katettiğini söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin telefonlarına indirecekleri program sayesinde eser hakkında hem Türkçe hem de İngilizce bilgi alabileceğine işaret eden Çoban, "Şimdiden Ahlat'a gelecek insanlarımızın uygulamayı telefonlarına indirmelerinde fayda görüyorum. Selçuklu Mezarlığı'nda okunan taşlarımızın, kümbetlerimizin ve diğer tarihi eserlerimizin tamamını karekod uygulamasına tabi tuttuk. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Proje sakin şehir uygulaması kriterlerinden biri"

Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin ise projenin sakin şehir uygulaması kriterlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede "www.kutlusehirahlat.org.tr" internet sitesini hazırladıklarını, buraya kitabelerle ilgili tüm bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak yüklediklerini anlatan Aktekin, "Daha sonra bu linkleri karekoda dönüştürerek levhalara bastık. Bunları mezar taşlarımıza, kümbetlerimize monte edeceğiz. Cep telefonumuzu karekod levhalarımıza tuttuğumuzda o taş veya eserle ilgili tüm bilgiler ekranımıza geliyor. Dilersek bunu sesli okuma sistemiyle de dinleyebiliyoruz" dedi.

Mezarlığı ziyaret eden Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali İhsan Atalay da uygulamanın güzel olduğunu, Türkiye'deki tüm tarihi eserlere uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA