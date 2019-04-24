TRT’nin, amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmleri seyirciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği TRT Uluslararası Belgesel Günleri'nin 11'incisi başlıyor.

25 Nisan Perşembe günü başlayacak 11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri Film Gösterim Programı, 30 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

Programa 101 ülkeden bin 605 belgesel başvurusu yapıldı. 86 film halka açık ve ücretsiz olacak.

3 ayrı ketegoride en iyi belgesel filmler ödüllendirilecek

Bu arada Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri de sahiplerini bulacak. Finale kalan filmler, jüri üyeleri tarafından belirlenecek.

Ödüller kapsamında "TRT Proje Destek Yarışması" da düzenlenecek.

5 gün boyunca farklı belgesellerle izleyiciyi buluşturan etkinliğin gösterim yerleri şöyle:

TRT İstanbul Radyosu, Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Akbank Sanat, Cinemo 7.Salon, Cinemo 8.Salon, Salt Galata, CVK Park Bosphorus, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, The Marmara Pera, The Marmara Şişli.

Kaynak: TRT Haber