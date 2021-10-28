Faz-3 çalışmaları süren yerli aşıda gönüllü sayısı artıyor. 3 bin kişiye ulaştığında acil kullanım onayı için başvuru yapılacak.

Hafta başında 400 civarında olan gönüllü sayısı ise bugün 750'ye ulaştı.

Yerli aşı çalışmalarındaki son durumu Ankara Şehir Hastanesi Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, TRT Haber'de değerlendirdi.

Faz-3 çalışmaları süren yerli aşıda gönüllü sayısı artıyor. 3 bin kişiye ulaştığında acil kullanım onayı için başvuru yapılacak. Yerli aşı çalışmalarındaki son durumu Ankara Şehir Hastanesi Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/6vU6LLaBaV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2021

Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, gönüllü sayısının 750'ye ulaştığını söyledi:

"Hafta başında 400 civarında olan gönüllü sayısı, şu an 750'ye ulaştı. Gönüllülere çok teşekkür ediyorum tekrar buradan. Çok kıymetli bir şey yapıyorlar. Bir kez daha 18-60 yaş arasındaki, 2 doz sinovac olmuş ve 2’nci dozun üstünden 3 ila 9 ay geçmiş kişileri gönüllü olmaya davet ediyorum."

Dinç, TURKOVAC aşının acil kullanım onayı için 3 bin sayısına ulaşılması gerektiğini belirterek, "Bu 3 günlük tatilde de biz yine çalışmalara devam ediyoruz. Bütün aşı noktalarımıza gönüllülerimizi bekliyoruz" dedi.

2 doz BioNTech yaptırmış olanlar da TURKOVAC gönüllüsü olabilecek mi?

TURKOVAC için 2 doz sinovac yaptıranlar gönüllü olabiliyor. Doç. Dr. Dinç, 2 doz BioNTech yaptırmış olanlarda hatırlatıcı doz olarak TURKOVAC’ın kullanılma çalışmalarına da başlandığını sözlerine ekledi.

