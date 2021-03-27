Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Aşılama çalışmalarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama konusundaki açıklamasının Bilim Kurulu ile yapılan müzakerelerin bir neticesi olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Diğer konuya gelince biz tabii hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı'yla bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı, Çin aşısı. Bunun tabii ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibarıyla bu 50 milyon faz aşı henüz bize ulaşmış değil. Bu 50 milyon faz, şubat sonu itibarıyla bize ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki 'Bu 50 milyon faz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz. Çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. 'Ben bunu çok daha yakından takip edeceğim. Bunu sayın başkanla da görüşeceğim.' dedi. 'Bu yetmez, aramızda 100 milyon anlaşmamız var.' dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. 'Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim.' dedi. Ama bu arada da evvelsi gün 1 milyon 400 bin Almanya'dan BioNTech aşısı da elimize ulaştı, geldi ve onun da biliyorsunuz tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Ama bu arada Rusya'yla da olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak. Çünkü aşıyı doğrusu bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Tabii bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor."

Bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 309 kişi ile bir iş yerine idari para cezası, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde COVID-19 hastası olduğu halde parkta oturduğu tespit edilen Afganistan uyruklu kişiye ceza uygulandı.

Karabük'te bir iş yerinde yine tedbirleri ihlal eden ve kumar oynayan 9 kişiye 13 bin 444 lira para cezası kesildi.

Yalova Valiliği, vaka oranlarının yüksek olduğu Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik kısıtlamaya gidildiğini açıkladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla karantinaya alınırken, Adıyaman'da 80 evde, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir mahallede, Ardahan'ın Göle ve Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde tedbirler kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tunceli Valiliği, tedbirler kapsamında ilde toplu eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.