Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta sokağa çıkma kısıtlaması iki hafta daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunus'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi gününden itibaren iki hafta daha uzatıldı.
Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nassaf bin Aliyye, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkedeki kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının 11 Nisan'a kadar uzatıldığını belirten Aliyye, kısıtlamanın akşam 22.00 ile sabah 06.00 uygulanacağını söyledi.
Aliyye, yayılma oranının arttığı yerlerde tam kapanma olabileceğini belirtti.
Tunus'ta en son virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 663'e, vaka sayısının da 248 bin 37'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 214 bin 407 olduğu açıklandı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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