Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nassaf bin Aliyye, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının 11 Nisan'a kadar uzatıldığını belirten Aliyye, kısıtlamanın akşam 22.00 ile sabah 06.00 uygulanacağını söyledi.

Aliyye, yayılma oranının arttığı yerlerde tam kapanma olabileceğini belirtti.

Tunus'ta en son virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 663'e, vaka sayısının da 248 bin 37'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 214 bin 407 olduğu açıklandı.