Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkeler, diğer "temel işçilerle" birlikte ulusal COVID-19 aşı programlarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik vermeye davet edildi.

Açıklamada, denizcilerin ve uçak mürettebatının ülkeler arasında güvenli bir şekilde hareket etmelerini kolaylaştırmak için mümkün olan en kısa sürede aşı yoluyla korunması gerektiği vurgulandı.

"Deniz ve hava taşımacılığı iyileşmenin anahtarı olan iki temel faaliyettir"

Denizcilere ve uçak mürettebatına seyahat ettikleri ülkelere giriş için bir koşul olarak COVID-19 aşısı kanıtı sunma ihtiyacının doğabileceğine işaret edildi.

COVID-19 salgınının insan yaşamı ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçları tetiklediği vurgulanan açıklamada, "Deniz ve hava taşımacılığı, küresel ticaret ve hareketliliğin temelini oluşturan ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik iyileşmenin anahtarı olan iki temel faaliyettir" denildi.

Açıklamada, küresel ticaret hacminin yüzde 80'inin deniz taşımacılığıyla gerçekleştiği, dünya ekonomisin de küresel ticaret gemileri filosunu işleten dünyadaki 2 milyon denizciye bağlı olduğunun altı çizildi.