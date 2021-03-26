CNN televizyonuna konuşan Robert Redfield, eski başkan Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yaptı.

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil" dedi.

"Yarasadan insana bulaştığına inanmıyorum"

Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde" değerlendirmesinde bulundu.

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben COVID-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum" dedi.

Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.