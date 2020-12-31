Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında, koronavirüs salgınının başında yurt dışından tahliyesi gerçekleştirilen vatandaşlar karantinaya alındı. Hastane, salgının Türkiye’de yayılmasıyla birlikte pandemi hastanesine dönüştürüldü.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, pandeminin başından beri hastanede sağlık çalışanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Sağlık personeli yoruldu. Sürekli Covid ile mücadelede yine ön saflardayız, bıkmadan mücadele ediyoruz” dedi.

Günlük 900-1000 olan hasta sayısı, 200-300’lere düştü

Son kısıtlamalar ile birlikte yatan hasta sayılarının yüzde 30 oranında düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

“Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300'ler safhasına kadar düştü. Bu düşme yatan hasta sayılarını da etkiliyor. Yatan hasta saylarımız da yüzde 30 oranında düştü. Yoğun bakımda da boş yataklarımız var. Bazı yoğun bakım yataklarımızı 'no covid' yataklara, yani normal hastaların tedavisi için çevirmeye başladık.”

Vatandaşların kısıtlama kurallarına uymalarının koronavirüs ile mücadelede katkısı olacağının altını çizen Kılıç, “Sağlık personeli çocuğundan ayrı, anne babasından ayrı, sarılamıyor. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Artık biz de normal çalışma düzenimize dönmek istiyoruz. İnşallah bu mücadele başarılı olduğunda buna döneceğiz” dedi.

