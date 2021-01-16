Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı sağlık çalışanlarında uygulanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz koronavirüs aşısını kameralar karşısında oldu.

Öncelikli gruplar halinde aşılanma devam edecek. İlk sırada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanması sürüyor.

Rakamlar anlık güncelleniyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 06.00 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 620 bine yaklaştı. Rakamlar anlık güncelleniyor.

28 gün arayla iki doz uygulanacak

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.

COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmayı teşvik programı kapsamında Meclis'teki siyasi parti liderlerine aşı olmaya davet etmişti.