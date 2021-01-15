Koronavirüs aşısı ücretsiz mi yapılıyor? Herkes aşı yaptırmak zorunda mı?

Hamileler de aşı olabilecek mi?

Tüm bu soruların yanıtlarına, koronavirüs aşısı bilgilendirme platformundan ulaşmak mümkün.

Sıkça sorulan sorular cevaplandı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilen platformda, sıkça sorulan sorular listelendi ve yanıtlandı.

Aşılamanın gönüllülük esasına göre ücretsiz uygulandığı vurgulandı.

[Fotoğraf: AA]

Gebeliğin ilk 3 ayında aşı önerilmiyor

Risk grubunda yer almadıkları için çocuklar için ilk etapta aşılanmayacak.

Hamilelere kendi istekleri halinde koronavirüs aşı uygulanabilecek. Ancak aşının gebeliğin ilk üç ayında yapılmaması tavsiye ediliyor. Emziren kadınlar da eğer isterlerse aşı olabilecek.

Grip veya zatürre aşısı olanlar koronavirüs aşısı olabilir mi?

Grip veya zatürre aşısı olanların koronavirüs aşısı yaptırmasında sakınca yok. Ancak aradan en az 2 hafta geçmesi gerekiyor.

İçeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlara aşının vurulması önerilmiyor.

Kronik rahatsızlığa bağlı atak dönemlerinde de aşılama bir süre erteleniyor.

Yumurtaya alerjisi olanların da inaktif aşıyı yaptırmasında bir sakınca yok.

[Fotoğraf: AA]

Domuz içeriği bulunmuyor

Sıkça sorulan sorulardan biri de aşıda domuz içeriği olup olmadığı...

Şu anda uygulanan Çin'in Sinovac aşısında domuz içeriği bulunmuyor.

Aşılama salgını bitirecek mi?

Sağlık Bakanlığı, salgının sona erme süresinin, aşının uygulandığı kişi sayısı ve kurallara uyulması ile orantılı olduğunun altını çizdi.