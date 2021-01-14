ABD’deki bir dergide yayınlanan çalışmada, kötü huylu beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 80'inin gliomlardan oluştuğu ve bunların da az pişmiş et ve kirli su ile bulaşan toksoplazma gondii adı verilen bir parazitle enfekte olunması sonucunda geliştiği açıklandı.

Araştırmacılardan James Hodge, glioma kanseri olan kişilerin, kanserli olmayanlara kıyasla, parazit türüne karşı antikorlara sahip olma şansının daha yüksek olduğunu fakat bunun parazitin her durumda gliomaya sebep olacağı anlamına gelmediğini duyurdu.

"Glioma kanserine yakalanma riski daha yüksek"

Çalışmaya katkıda bulunan diğer bir araştırmacı Anna Coghill ise araştırmanın toksoplazma gondii parazitine yüksek oranda maruz kalan bireylerin glioma adı verilen nadir bir beyin kanseri geliştirme ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Ölümcül ve nadir bir tümör olan ve beyin nöronlarını çevreleyen glial hücrelerde oluşan glioma kanserine yakalananların hayatta kalma sürelerinin 12-18 ay olduğu biliniyor.