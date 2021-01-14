Çin'den getirilen CoronaVac aşısı bugün uygulanmaya başlandı. Aşı yaptırmak isteyenlerin, internet veya akıllı telefon uygulaması e-Nabız üzerinden aşı listesinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Kişi eğer aşı olacaklar listesinde görünüyorsa Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden "randevu talebi oluştur" butonuna basarak randevu talebi oluşturabilir.

Bilgisayar kullanamayan ve akıllı telefonu olmayanlar ALO 182 hattı üzerinden randevu oluşturabilecek.

Kişiler aşı olacakları tarihi belirleyebilecek

Kişiler aşı olacakları yeri, tarih ve saati kendileri belirleyecek. Hastane veya Aile Sağlık Merkezi tercih edilebilecek.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, telefonda erişim sıkıntısı yaşayan kişilerin izleyebileceği yolu şöyle anlattı:

"Toplumun en yakınında olan aile sağlığı merkezleri var. Aile hekimlerine danışırlarsa hem sıranın kendisine ne zaman geleceğini hem ne zaman aşı olacaklarını hem de en yakınlarındaki yere ne zaman aşılanmaya gideceklerini öğrenebilirler."

Aşı olanlar 15 dakika bekleyecek

Aşılama tüm hastanelerde kurulan aşı uygulama odalarında yapılacak. Kalabalık oluşmaması için aşı olacak kişilerin hastane ya da aile sağlık merkezlerine tek başına gitmeleri gerekiyor. Sağlık sorunu olan ya da tek başına gidemeyenler yanında bir kişi götürebilecek.

Aşı olanlar sonrasında, beklenmedik bir alerji oluşumu veya tansiyon sorununa karşı 15 dakika beklemeye alınacak. Aşı olanlara bir sonraki gün de herhangi bir şikayeti olup olmadığını sorgulayan kısa mesaj gönderilecek. Şikayet halinde kişiler en yakın sağlık merkezine gidebilecek.