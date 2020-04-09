Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), üye ve gözlemci ülkelerin ticaret ve sanayi odalarından temsilcilerin katılımıyla, video konferans sistemiyle yeni tip koronavirüs (COVID-19) gündemli toplantı yaptı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantı sırasında üye ve gözlemci ülkelerin iş toplulukları başkanları, COVID-19 salgınının istenmeyen etkilerini önlemek için hükümetler tarafından alınan tedbirlere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Salgınla mücadele kapsamında odalar ve özel sektörün oynayabileceği rolün değerlendirildiği toplantıda, işletmeleri küresel salgın ve sonrasındaki döneme hazırlamaya yönelik öneriler ele alındı.

Katılımcılar, mevcut sorunlara karşı bölgesel iş birliğine katkıda bulunmada Türk Konseyinin rolünden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kriz sonrası dönem için ortak çaba göstermenin gerekliliğini vurguladı.

Salgına karşı "ortak çaba" vurgusu

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ülkelerinin, salgınla mücadelenin ilk aşamalarından bu yana adımlarını koordine etmek, karşılıklı tıbbi ve teknik yardım sağlamak için ikili düzeyde yakın temasta bulunduklarını bildirdi.

Üye ülkelerde pandeminin ekonomik maliyetini en aza indirmek için ortak önlemler alınmasının önemine işaret eden Amreyev, dünya çapında büyük bir ekonomik yavaşlamanın beklendiğine ve Türk Konseyi ülkelerinin, kriz sonrası dönem için ortak çaba göstermeleri ve ortak önlemler almaları gerektiğine dikkati çekti.

Amreyev, üye ülkelerin bu tür küresel krizlere toplu olarak yanıt vermesini sağlayacak mekanizmaları kuracak bir dizi öneri hazırlanması teklifinde bulunarak, Türk Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Olağanüstü Zirvesi'nin video konferans yoluyla gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

"Pandemi sonrasında tarım ve hayvancılığa öncelik verilmeli"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TCCI) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'de alınan önlemler ve birliğin ülkedeki iş topluluklarını desteklemedeki rolüne ilişkin bilgiler verdi.

Kamu-özel sektör ortaklık mekanizmaları kurarak TOBB'un özel sektörün ihtiyaçlarını ve zorluklarını analiz ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, hükümetin maliye politikası, finansman ve istihdam konularında hayata geçirdiği tedbir paketini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, mevcut durumun, gerekli izinlerin zamanında verilmesini ve geçiş ücretlerinin düşürülerek Türk Konseyi üyeleri arasında gümrük işlemlerini ve bağlantılarını kolaylaştırmak için acil önlemlerin alınmasını gerektirdiğini ifade ederek, bu ticaret hattının kesintisiz çalışmaya devam etmesinin önemini vurguladı.

Pandemi sonrası dönemde, tarım ve hayvancılığın Türk Konseyinin daha fazla öncelik vermesi gereken kritik sektörler olarak ön plana çıkacağını belirten Hisarcıklıoğlu, TCCI'nın 2020 yılı için planladığı faaliyetlerle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıya, Amreyev ve Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Teşkilatı Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Aylay Mirzahmedov, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Rima Apasova, Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham Ikramov, Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andras Rev ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman katıldı.

Toplantı sırasında üye ve gözlemci ülkelerden iş dünyası temsilcilerinin önerdiği politika tedbirleri, gelecek günlerde video konferans sistemiyle düzenlenmesi öngörülen Türk Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlere sunulacak.