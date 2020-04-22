Güvenilirlik oranı yüzde 99. Üstelik test, birkaç dakika içinde sonuçlanıyor. İzmir'de üretim yapan bir firma tarafından geliştirilen koronavirüs tanı kitine TÜBİTAK’tan da onay geldi.

Firma Sahibi Kartal Yağlıdere, "Normalde hızlı tanı kitleri dediğimiz tanı kitleri 15 dakika içinde sonuç verirken yeni geliştirdiğimiz bu tanı kiti 3 ila 5 dakika içinde bu test işlemini bitirmiş olacak." dedi.

Tahlil kanla yapılıyor. Kit, kişinin virüse karşı geliştirdiği antikorları tespit ederek teşhisi koyuyor.

Tanı kitinin prototipi oluşturuldu. Ürünün geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

"Yurt dışından birçok talep aldık"

Kitin tanıtımı yurt dışında da yapıldı.

Pazarlama Müdürü Berna Demirkaya, "Araştırma geliştirmesi hala devam ediyor olmasına rağmen Avrupa ülkelerindeki yerleşik ağımız direkt olarak bize siparişte bulundular. Ne üreteceğimizi bütün bu bilgileri paylaştık. Ve açıkçası birçok talep aldık". dedi

Yerli ve milli tanı kitinin 6 ay sonra kullanılmaya başlanması planlanıyor.