Haber Giriş: Kaynak: İHA, DHA
Bayrampaşa Sebze Hali'nde yoğunluk
Ramazanla birlikte dört günlük kısıtlama kararı, bazı noktalarda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. İstanbul Bayrampaşa Sebze Hali'nde kilometrelerce kuyruk oluştu. Havadan çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.
Dışarıda kilometrelerce araç kuyruğu, içeride akıl almaz bir kalabalık. Görüntüler Bayrampaşa Sebze Hali'nden.
Görmeye alışkın olduğumuz Ramazan yoğunluğuna bir de sokağa çıkma yasağı eklendi. Vatandaşlar alışkanlıklardan vazgeçmeyince ortaya bu görüntüler çıktı.
Kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Eldiven ve maske kullananların sayısı yok denecek kadar azdı.
Duruma tepki gösterenler olsa da kalabalığa rağmen alışveriş devam etti.
Alıcıların da satıcıların da rahat hareketleri salgınla ilgili hala duyarsız vatandaşların bulunduğunu gösterdi.
Etiketler: koronavirüs Bayrampaşa Sebze HaliSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:01
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