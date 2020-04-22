Dışarıda kilometrelerce araç kuyruğu, içeride akıl almaz bir kalabalık. Görüntüler Bayrampaşa Sebze Hali'nden.

Görmeye alışkın olduğumuz Ramazan yoğunluğuna bir de sokağa çıkma yasağı eklendi. Vatandaşlar alışkanlıklardan vazgeçmeyince ortaya bu görüntüler çıktı.

Kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Eldiven ve maske kullananların sayısı yok denecek kadar azdı.

Duruma tepki gösterenler olsa da kalabalığa rağmen alışveriş devam etti.

Alıcıların da satıcıların da rahat hareketleri salgınla ilgili hala duyarsız vatandaşların bulunduğunu gösterdi.