Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü, koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Ülkede son 24 saatte 708 yeni vaka görüldü ve 138 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 34 bin 842'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 4 bin 54'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 582 bin 529'a ulaştı. 178 bin 481 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri Çarşamba günü 138 yeni ölümle Hollanda'da teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısının 708 artarak 34.842'ye yükseldiğini söyledi.

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü (RIVM) günlük güncellemesinde ülkenin ölüm oranının 4,054 olduğunu belirtti. RIVM, tüm olası durumlar test edilmediğinden, gerçek sayıların muhtemelen daha yüksek olduğunu tekrarladı.