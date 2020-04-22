Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı hava ve karadan operasyonlar yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda 21 çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Eneche, operasyonlarda 4 askerin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamış, 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.