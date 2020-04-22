Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 yeni COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının bin 973'e çıktığı kaydedildi.

Bahreyn, bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 106 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının bin 614'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tespit edilen 106 vakanın 35'inin Umman vatandaşı, 71'inin ise yabancı uyruklu olduğu bilgisine yer verildi.

Umman'da COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybederken 238 hasta da iyileşti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 kişinin daha COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 59'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 14'e ulaştığı aktarıldı.