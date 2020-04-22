AB Komisyonu, COVID-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren teklifin kabul edildiğini duyurdu.

Buna göre, Arnavutluk'a 180 milyon euro, Bosna Hersek'e 250 milyon euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 200 milyon euro, Kosova'ya 100 milyon euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon euro, Tunus'a 600 milyon euro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar euro makro finansal destek sağlanacak.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB fonları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.