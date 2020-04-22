COVID-19'un etkisi bulunduğu vurgulanan 16 milyonluk abone artışı, Netflix'in "13 yıllık tarihinin ilk çeyrekteki en fazla üye artışı" olarak göze çarpıyor.

Şirket, yılın 3 ayındaki gelirini de geçen yıla göre 3 katına çıkararak 709 milyon dolar gelir elde etti.

Netflix, COVID-19 kısıtlamalarının esnetilmeye başlanmasıyla, abone artışında da ciddi bir yavaşlama olabileceğini tahmin ediyor.

İkinci çeyrek için 7,5 milyon yeni üye kazanılacağı tahmininde bulunularak, bu rakamın son 7 yılın ikinci çeyrek ortlamasından 3 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

"Ev hapsini biraz daha katlanılabilir yapmak için"

Netflix CEO'su Reed Hastings, yatırımcılara yönelik yaptığı konuşmada, COVID-19 nedeniyle getirilen karantina günlerine dikkati çekerek, "Bu zor zamanlara yaptığımız küçük katkı, ev hapsini biraz daha katlanılabilir yapmak içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19'un dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.

COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasakları, karantina uygulamaları ve çeşitli önleyici tedbirler nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi günün büyük bir kısmını evde geçiriyor.

Netflix gibi çevrimiçi dizi ve film izleme platformları da evde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.