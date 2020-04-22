ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Clara bölgesindeki yetkililer, 6 ve 17 Şubat'ta 2 kişinin evlerinde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'de COVID-19 kaynaklı ilk ölümün 29 Şubat'ta gerçekleştiği biliniyordu.

Yetkililer, söz konusu vakaların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderilen doku örneklerine yapılan COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

İlk açıklama 29 Şubat'ta yapılmıştı

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden 29 Şubat'ta yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan COVID-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bunun, ABD'deki virüs kaynaklı ilk ölüm vakası olduğu kaydedilmişti.

ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California’da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, 35 bin 465 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, bin 282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.