Salgını önlemek için başkent Kigali’de bir komuta merkezinin kurulduğu ülkede, şimdiye kadar 150 vaka kaydedildi, 84 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu ve hayatını kaybeden hasta olmadı.

12 milyon nüfuslu ülke, salgının ilk günlerinde tüm şehirleri karantina altına alarak, virüsün yayılmasını yavaşlattı ve tüm sınırlarda zaten kurulu olan tarama mekanizmasını kullanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, günlük ortalama bin test rakamının üstüne çıkan ülke, son 24 saatte bin 449 kişiye test yaptı.

Maske takmak zorunlu

Dünya Sağlık Örgütünde epidemiyolog olarak çalışan Vedaste Ndahindwa, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin COVID-19’a karşı hızlı, etkili ve iyi organize olmuş şekilde mücadele verdiğini söyledi.

Farklı meslek gruplarından 400 profesyonelin kurulan merkezde birlikte görev yürüttüğünü ifade eden Ndahindwa, halka maske takmayı zorunlu kılan ve salgın çıkar çıkmaz 500 sağlık personelini eğiten ülkenin, Ebola için kurulan laboratuvarlar ve tarama merkezlerini kullandığını dile getirdi.

Ndahindwa, “İletişim kanalları açısından yaşanan şey, Ebola hazırlığı süresince yapılananın devamı şeklindeydi. Bu yüzden sıfırdan başlanılmadı. Önlemler zaten alınmıştı sadece kapasitenin geliştirilmeye ihtiyacı vardı.” dedi.

Yerli solunum cihazı üretildi

Eğitim kurumlarının ve zorunlu ihtiyaçları tedarik edenler hariç tüm iş yerlerinin kapalı olduğu ülkede ayrıca teknolojik altyapı kullanılarak yerli solunum cihazı üretimine de başlandı.

2018 yılında komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde patlak veren Ebola salgını sırasında önlemleri had safhaya çıkaran Ruanda, bu salgından etkilenmemişti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 24 bin 686 COVID-19 vakası görüldü, bunlardan bin 191'i yaşamını yitirdi.