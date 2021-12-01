Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suudi Arabistan'da ilk kez bir kişide koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlandı.
Açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen bir yolcuda COVID-19'un Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı.
Söz konusu yolcunun hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan yeni varyant nedeniyle 26 Kasım'da 7 Afrika ülkesine gidiş-gelişleri askıya almıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan Koronavirüs Omicron
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