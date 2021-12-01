Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Fauci, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da bir kişide Omicron varyantı tespit ettiğini bildirdiğini söyledi.

"Hasta şu anda karantinada"

Söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiğini ve 29 Kasım'da "pozitif" çıktığını belirten Fauci, "Hasta şu anda karantinada ve yakın temaslı herkesle irtibata geçildi. Hastanın aşıları tam ve sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık yetkilileri ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve 25 Kasım'da duyurulan yeni varyantın başka ülkelerde de görülmesi sebebiyle muhtemelen ABD'de varyantın bulunduğunu söylemişlerdi.