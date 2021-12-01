Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da Omicron varyantı görüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Gana'da koronavirüsün Omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.
Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, "Aralık, COVID-19 Ayı" programında yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da Nijerya ve Güney Afrika'dan başkent Akra'ya gelen kişilerde yeni varyanta rastlandığını açıkladı.
Ülkede yaşayanlar arasında henüz Omicron vakası tespit edilmediğini aktaran Kuma-Aboagye, varyantın kuluçka döneminde olabileceğini söyledi.
Gana'da bin 209 kişi hayatını kaybetti
Kuma-Aboagye ayrıca Omicron varyantı nedeniyle Sağlık Bakanlığının yeniden zorunlu protokolleri etkinleştirdiğini ifade etti.
Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 130 bin 920 kişide COVID-19'a rastlandı, bunlardan 129 bin 42'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1209 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Omicron
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