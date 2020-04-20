Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sancaktepe'deki hastane inşaatında çalışmalar sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da yapılacağını duyurduğu İstanbul Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor.
Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne yapılan bin yataklı hastane için inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Hastanenin inşaatında demir kolonların konulduğu, ayrıca inşaatın bazı kısımlarının da bittiği görüldü.
İnşaatın 45 günde tamamlanması hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.
Sancaktepe'de oluşturulacak hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.
Etiketler: İstanbul sancaktepe sancaktepe hastanesiSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:05
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