Bazen küçük bir çocuğa doğum günü pastası, bazen de yaşlı bir amcaya kahvaltılık poğaça götürdüler. Tıpkı sağlık çalışanları gibi Vefa Destek Grupları da salgın sürecinde özveriyle çalışıyorlar.

Türkiye genelinde 21 milyon hizmeti vatandaşla buluşturan ekipler, hem yaşlıların hem de karantinada olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Özveriyle çalışıyorlar

Bağcılar Vefa Destek Grubu ise 289 bin nüfuslu ilçede, bugüne kadar 34 bin talebi yerine getirdi. TRT Haber o anlara şahitlik etti.

Ekipte çalışanlar ilçedeki karnatina altındaki hastaların ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı.

21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşa ulaştı

Vefa Sosyal Destek Grupları, salgının başından beri 21 milyon 210 bin 899 hizmeti vatandaşa ulaştırdı.

Ekip tüm Türkiye'de 144 bin 907 kişiyle, ihtiyacı olanların hizmetine koşmaya devam ediyor.

Haber: Fatih Erener



