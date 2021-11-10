Sivas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçeye bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamaları için tüm öğrenci servislerinin dezenfekte edildiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Öğrencileri bizlere emanet eden velilerimizin sağlık ve ulaşım konusunda gönülleri rahat olsun, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatını daha sağlıklı yürütebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.