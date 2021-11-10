Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisleri dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sivas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçeye bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamaları için tüm öğrenci servislerinin dezenfekte edildiğini söyledi.
Öğrencilerin sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Öğrencileri bizlere emanet eden velilerimizin sağlık ve ulaşım konusunda gönülleri rahat olsun, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatını daha sağlıklı yürütebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sivas
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