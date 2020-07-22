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Nijerya Polis İşleri Bakanı kendini karantinaya aldı
[Harita: TRT Haber]
Nijerya Polis İşleri Bakanı Muhammad Dingyadi, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile temas kurduğu gerekçesiyle kendini karantinaya aldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Polis İşleri Bakanlığı Sözcüsü Seyi Odutayo, yaptığı açıklamada, Dingyadi'nin geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Onyeama ile görüştüğünü belirtti.
Odutayo, Dingyadi'ye yapılan ilk Covid-19 testinin negatif çıktığını kaydederek, Covid-19'un protokollerine göre kendini karantinaya aldığını ve daha sonra yeniden testi yaptıracağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yapılan dördüncü Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Nijerya'da şimdiye kadar 37 bin 801 Covid-19 vakası görüldü, 805 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: nijerya Muhammad Dingyadi Geoffrey OnyeamaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 04:03
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