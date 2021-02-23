Sağlık Bakanlığı tarafından geçen hafta açıklanan verilerde Sivas'ta 100 binde 33,08 olan sayı, bu hafta 38,37'ye yükseldi.

Kentte, bazı ilçelerde koronavirüs vakalarının artmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni tedbirler alındı.

Koyulhisar ilçesinde, il dışından geleceklerin 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.

Niğde

Geçen hafta Niğde'de vaka sayısı 100 binde 54 iken, bu hafta rakam 100 binde 57'ye yükseldi.

Niğde Sağlık Müdürü Dursun Koç, ciddi bir artış olmadığını ancak kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Bu belki haftaya 100 binde 40 olabilir. Bu tamamen ildeki alınan önlemler ve vatandaşların bireysel anlamda kurallara uymasıyla ilgili. Herkes için bir güvenlik önlemi alınamaz. Toplum ne kadar önlem alabilirse ne kadar kurallara uyarsa gelecek hayatımız da o kadar rahat olacak" dedi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de vaka sayısı 100 binde 43,23'ten 47,36'ya çıktı.

Kentte taksicilik yapan Mehmet Baştuğ, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına da uymasını istedi.

Vatandaşlardan Mehmet Erol da son bir haftada kentte vaka sayısının arttığını herkesin gördüğünü anlatarak, "Hafta sonu yasağı öncesi cuma ve sonrasında pazartesi günleri vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için merkezi yerlerde yoğunluk oluşturuyor. Halkımızın daha dikkatli olmasını istiyoruz. Önce aileler olarak gerekli tedbirleri alırsak inşallah en kısa zamanda bu illetten kurtuluruz" dedi.

Yozgat

Yozgat, Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde 100 binde 37,70 koronavirüs vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk da artmaya başladı.

Emniyet ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kırşehir

Yeni tip koronavirüsle mücadelede haftalık vaka sayısı 100 binde 35'in altında olan iller arasındaki Kırşehir'de, alınan tedbirlere uyulması için ekipler meydan, işlek cadde ve parklarda denetimlerini sürdürüyor.

Cacabey Meydanı ile kentin en işlek yerleri olan Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar ikaz ediliyor.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ve servislerde 10 hastanın tedavisine devam ediliyor.

Kentte konfeksiyon işi yapan Hüsamettin Öztürk, Kırşehir'de vaka sayılarında düşüş ya da yükseliş olmasına bakmadan kurallara uyduklarını söyledi.

Salgının bir an önce bitmesini en çok esnafın istediğini belirten Öztürk, "Dünya bu virüsle mücadele ediyor. Salgın biterse tüm sektörler hareketlenecek. Kurallara dikkat ederek yaşamamız gerekiyor" dedi.

Kayseri

Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık verilerde, 15-21 Şubat tarihleri arasında Kayseri, 100 binde 74,08 vaka sayısıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından, "Karşılaştığımız uygunsuz durumların başında cenaze ve taziyeler gelmektedir. Ayrıca hafta sonları merkezden çevre ilçelere ve köylere gidip orada yapılan aile oturumları öne çıkmaktadır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı, Pastırmacılar Çarşısı, Kapalı Çarşı, Millet Caddesi gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde polis ekipleri vatandaşları maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıyor.

Kayseri Kazancılar Çarsısı'nda esnaf İhsan Gülderdi, bu süreçte vatandaşların biraz daha sabır göstererek kurallara riayet etmesiyle düzlüğe çıkılacağına inandığını söyledi.

Nevşehir

Açıklanan son verilere göre, 100 binde 50,83 vaka sayısı görülen Nevşehir'de vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda polis, cadde ve sokakları denetleyip uyarıda bulunuyor.

Kent sakinlerinden Bayram Şahin, bir hafta önce 66,16 iken vaka sayısının 16 puan gerilemesinin rehavete neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kurallara uymamız gerektiği konusunda bilinç uyandı. Ancak bugünlerde oranlar düşük görünse de hala yüksek olduğunu idrak edip, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak zorundayız. Sıcakkanlı bir milletiz ama eski günlere kavuşmak için kurallara rehavete kapılmadan uymamız gerekiyor."