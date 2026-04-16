BM: İsrail'in Gazze'deki yerleşim bölgelerine saldırıları ve top atışları devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu.

Dujarric, "Bu hafta, İsrail'in Gazze'deki yerleşim bölgelerini saldırılarla ve top atışlarıyla hedef almayı sürdürdüğüne ve bu durumun daha fazla Filistinli sivili tehlikeye attığına dair raporlar gelmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in cumartesi günü Cibaliye kampında yerinden edilmiş kişilere barınma hizmeti veren BM okuluna saldırı düzenlemesi sonucu biri küçük çocuk, iki kişinin yaralandığını belirten Dujarric, "Sivillerin ve sivil tesislerin asla hedef alınmaması ve her koşulda korunması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'ye yardım malzemelerinin hala sadece iki geçiş noktasından, dönüşümlü olarak girmesine izin verdiğini söyledi.

Dujarric ayrıca, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında "yüksek düzeyde yerinden edilme vakalarının" devam ettiğini vurguladı.

Nisan ayının ilk iki haftasında yaklaşık 150 Filistinlinin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Dujarric, "Böylece 2026'nın başından bu yana yerinden edilen toplam kişi sayısı 1100'den fazlası çocuk, 2 bin 500'ü aştı." diye konuştu.

Dujarric, söz konusu yerinden edilmelerin, çoğunlukla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve erişim kısıtlamalarından kaynaklandığını, aynı zamanda Filistinlilerin evlerinin tahliye edilmesi ve yıkılmasıyla da ilişkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Gazze halkına mayın ve benzeri patlamamış mühimmatların oluşturduğu riskler konusunda bilgilendirme programlarının düzenlendiğini dile getiren Dujarric, 1 Ocak'tan bu yana 30'dan fazla kişinin bu tür mühimmat nedeniyle yaralandığını kaydetti.