Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD ilaç firması Moderna, COVID-19'un Omicron varyantına karşı takviye dozunu yetişkinlerde denemeye başladı.
Moderna'dan yapılan açıklamaya göre, Omicron'a karşı geliştirilen takviye dozu dün ilk kez bir katılımcıya yapıldı.
Omicron için özel üretilen takviye doz, Moderna'nın 2 dozunu yaptıran ya da 2 dozun üstüne 3'üncü takviye dozu olan 600 kişilik bir grup üstünde denenecek.
New England tıp dergisinde yayımlanan bir çalışma, Omicron varyantını hedef alan antikorların aşının 3'üncü takviye dozundan 6 ay sonra azaldığını ancak hala tespit edilebilir seviyede kaldığına işaret etti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Omicron
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