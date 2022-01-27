Moderna'dan yapılan açıklamaya göre, Omicron'a karşı geliştirilen takviye dozu dün ilk kez bir katılımcıya yapıldı.

Omicron için özel üretilen takviye doz, Moderna'nın 2 dozunu yaptıran ya da 2 dozun üstüne 3'üncü takviye dozu olan 600 kişilik bir grup üstünde denenecek.

New England tıp dergisinde yayımlanan bir çalışma, Omicron varyantını hedef alan antikorların aşının 3'üncü takviye dozundan 6 ay sonra azaldığını ancak hala tespit edilebilir seviyede kaldığına işaret etti.