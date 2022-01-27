Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da günlük vaka sayısı 428 bin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da son 24 saatte 428 bin 8 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Hastanelerde 3 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 624 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, ülkede bir günde 428 bin 8 kişide virüs tespit edildi. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 31,9'a yükseldi.
Son 24 saatte 258 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 747'ye çıktı.
Hastanelerde 3 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 624 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Son 24 saatte 3 bin 297 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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